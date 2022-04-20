Сьогодні у світі відзначають День вдячності волонтерам

14:18 20 квітня Київ, Україна

20 квітня у світі відзначають День вдячності волонтерам. Цього дня людство висловлює подяку тим, хто знаходить у собі сили безкорисливо робити добрі справи.



Вважається, що волонтерський рух офіційно бере початок у 20-х роках ХХ століття. Після Першої світової війни у 1920 році у Франції поблизу Страсбурга французька та німецька молодь почала відновлювати зруйновані війною ферми.



В Україні волонтерський рух офіційно розпочався у 90-х роках XX століття, щоправда, офіційно він був визнаний постановою Кабміну у 2003 році.



Сьогодні волонтери – це мобільна резервна армія України. Завдяки їхній нелегкій праці безліч людей отримують необхідну допомогу. Волонтери допомагають нашим бійцям, дітям та дорослим, дбають про здоров'я людей та тварин, їхній комфорт та безпеку. Нерідко волонтерам доводиться навіть ризикувати власним життям заради порятунку інших.

Для волонтерів немає нічого неможливого. І це ще одне свідчення незламності українського народу!



Їхня щоденна допомога наближає нашу перемогу! Слава Україні!