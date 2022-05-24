Сьогодні в Кривому Розі прощаються з мером міста Костянтином Павловим

10:26 19 серпня Киев, Украина

Сьогодні, 19 серпня, в Кривому Розі проходять похорони мера міста Костянтина Павлова. Церемонія прощання з мером почалася в міському театрі імені Тараса Шевченка.

Біля головного входу в театр розмістили фото Костянтина Павлова з чорною стрічкою. До театру вже почали сходитися люди з квітами, щоб попрощатися з мером.

Біля театру чергує поліція, вулицю перекрили по периметру.

Костянтину Павлову було 48 років. Його обрали мером восени 2020 року.

Нагадаємо, 15 серпня в селі Вільне Дніпропетровської області мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений убитим. Триває слідство.