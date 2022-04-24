Сьогодні в Києві пройде саміт перших леді та джентльменів

17:13 23 липня Київ, Україна

Ініційований Оленою Зеленської саміт перших леді та джентльменів пройде сьогодні в столиці і буде присвячений актуальним політичним і суспільним викликам сучасності.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.



"Дружини і чоловіки світових лідерів разом з українськими та міжнародними експертами обговорять важливі виклики, які постали перед країнами світу у зв'язку з пандемією COVID-19. Зокрема, мова йде про доступ до медичних послуг і впровадження програм ментального здоров'я, майбутнє системи освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації", - йдеться в повідомленні.



Олена Зеленська зазначила, що вірить, що захід створить нову платформу для обговорення актуальних проблем.



"З нетерпінням чекаю зустрічі. Вірю, що саміт покладе початок доброї традиції і створить нову платформу для обговорення актуальних викликів, які стоять перед нашими країнами", - підкреслила Зеленська.



Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вперше в історії створює такий міжнародний майданчик, який дозволить обмінюватися досвідом і координувати зусилля в реалізації проєктів.