Сьогодні затверджений порядок проведення іспитів на рівень володіння українською мовою

15:11 14 квітень Київ, Україна

Сьогодні, 14 квітня, Кабмін України затвердив порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою.



Даний порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспитів на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти українською мовою і застосовувати її під час виконання своїх службових обов'язків, і осіб, які мають намір отримати громадянство України.



Іспит на знання державної мови складатиметься з письмової та усної частин, і проходитиме в формі анонімного тестування з використанням комп'ютерної техніки.



Методику та інструкції його проведення визначає і затверджує своїм рішенням Національна комісія зі стандартів державної мови, яка на підставі результатів іспиту видає державний сертифікат про рівень володіння мовою.



Відзначається, що затвердження даного порядку сприятиме не тільки зміцненню державної єдності, а й створюватиме передумови для кар'єрного зростання державних службовців.



Як повідомлялося, 16 липня 2021 року набирає чинності норма про іспит на рівень володіння державною мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови, який необхідний для отримання громадянства України.