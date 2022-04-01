17:59 06 листопада Київ, Україна

Сьогодні помер Михайло Жванецький. Причина смерті на цей момент невідома, але сатирик, мабуть, передчував її. Напередодні директор актора скасував всі заплановані концерти.



Сумна новина стала несподіваною для величезної армії його шанувальників як в Росії, так і в Україні, адже він був народним артистом і там, і там.



Незважаючи на те, що жив і працював в Москві, Михайло Михайлович завжди підтримував свою Батьківщину, адже народився в Одесі.



Сатирик мав активну, навіть кілька революційну громадянську позицію, яку не боявся висловлювати публічно. Багато, напевно, пам'ятають його монолог "дівчина і дідусь", з яким він виступив на церемонії вручення премії "ТЕФІ" 2015 року.



Своїм виступом, в якому артист висміював больові точки сучасного російського ТБ, він неабияк розлютив телевізійників. Публіка мовчки і без сміху слухала сатирика, тому Жванецький змушений був перерватися і почати іншу сценку.



Вісім років тому Жванецький разом з низкою інших російських діячів культури підписав відкритий лист на захист панк-групи Pussy Riot.



Не був Жванецький байдужим і до подій в рідній Одесі. Так, 2014-го року сатирик підтримав українців під час трагедії, коли сепаратисти атакували прихильників єдиної України і футбольних ультрас "Чорноморця" і "Металіста". В результаті в центрі міста відбулися масові зіткнення.



У тому ж 2014-му Міністерство культури України включило Жванецького, незважаючи на його виступи в Росії, в "білий список" артистів, які підтримують територіальну цілісність країни і виступають проти агресії Росії, окупації і анексії Криму.



Однак торік "Національний люстраційний комітет" звернувся в СБУ з вимогою заборони в'їзду в Україну для Михайла Жванецького. Активісти відзначали, що в одному з інтерв'ю, на їхню думку, сатирик проявив антиукраїнську позицію. А саме в висловлюванні, що "...Одеса - це не Росія, Одеса - це не Україна, Одеса - це Одеса".





Представник сатирика, Олег Сташкевич, заявив, що церемонії прощання з артистом не буде.