Сьогодні Україну накриють дощі та грози

Сьогодні Україну накриє циклон, що прийшов із заходу, він стане причиною дощів, шквалистого вітру і гроз. Негода пануватиме по всій території країни. Жителів центральних і західних областей синоптики попереджають про випадання опадів до 24 мм.

Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +25...+28 °С.



У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +26...+29 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Волинській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +24...+27 °С.



В Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +23...+26 °С.



У Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +24...+27 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +26...+29 °С.



Північний регіон України

У Київській, Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +26...+29 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +25...+28 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Донецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +27...+30 °С.



У Луганській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +29...+32 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +26...+29 °С.



У Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +25...+28 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +26...+29 °С.



У Києві мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +23...+26 °С.



Сонце зійде о 4:48, а зайде о 21:13. Тривалість дня складе 16 год 25 хв.