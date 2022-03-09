Сьогодні українські школярі складають ЗНО з біології

10:06 10 червень Київ, Україна





Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.



Допуск учасників до пунктів складання тесту триватиме до 10:50.



Якщо учасник прибуде в пункт тестування після зазначеного часу, його не допустять до участі в ЗНО.



У запрошенні-перепустці вказано проміжок часу, в який учаснику/учасниці ЗНО рекомендується прибути в пункт тестування та пройти процедуру допуску.



Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволений тільки за Сьогодні по всій країні проходить зовнішнє незалежне оцінювання з біології.Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.Допуск учасників до пунктів складання тесту триватиме до 10:50.Якщо учасник прибуде в пункт тестування після зазначеного часу, його не допустять до участі в ЗНО.У запрошенні-перепустці вказано проміжок часу, в який учаснику/учасниці ЗНО рекомендується прибути в пункт тестування та пройти процедуру допуску.Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволений тільки за наявності таких документів:

оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання,

паспорта або іншого документа, серія (при наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Без оригіналів сертифіката, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, абітурієнт не буде допущений до пункту проведення ЗНО.



Під час проходження тесту учасник/учасниця не може мати при собі будь-яких засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.



Тест налічує 50 завдань, на виконання яких відведено 150 хвилин. За правильне виконання всіх завдань можна набрати 82 бали.



21 травня в Україні стартувала основна сесія ЗНО. Учасники складали тест з хімії.



25 травня відбулося ЗНО з англійської мови.



28 травня пройшло ЗНО-2021 з математики, 1 червня - з української мови та літератури, 4 червня - з історії, а 7 червня - з фізики.