Сьогодні українські школярі складають ЗНО з біології

Сьогодні по всій країні проходить зовнішнє незалежне оцінювання з біології.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Допуск учасників до пунктів складання тесту триватиме до 10:50.
Якщо учасник прибуде в пункт тестування після зазначеного часу, його не допустять до участі в ЗНО.
У запрошенні-перепустці вказано проміжок часу, в який учаснику/учасниці ЗНО рекомендується прибути в пункт тестування та пройти процедуру допуску.
Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволений тільки за наявності таких документів:
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Допуск учасників до пунктів складання тесту триватиме до 10:50.
Якщо учасник прибуде в пункт тестування після зазначеного часу, його не допустять до участі в ЗНО.
У запрошенні-перепустці вказано проміжок часу, в який учаснику/учасниці ЗНО рекомендується прибути в пункт тестування та пройти процедуру допуску.
Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволений тільки за наявності таких документів:
- оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання,
- паспорта або іншого документа, серія (при наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;
- запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.
Без оригіналів сертифіката, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, абітурієнт не буде допущений до пункту проведення ЗНО.
Під час проходження тесту учасник/учасниця не може мати при собі будь-яких засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.
Тест налічує 50 завдань, на виконання яких відведено 150 хвилин. За правильне виконання всіх завдань можна набрати 82 бали.
21 травня в Україні стартувала основна сесія ЗНО. Учасники складали тест з хімії.
25 травня відбулося ЗНО з англійської мови.
28 травня пройшло ЗНО-2021 з математики, 1 червня - з української мови та літератури, 4 червня - з історії, а 7 червня - з фізики.
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