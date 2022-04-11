Сьогодні Україна святкує День працівників радіо, телебачення та зв'язку

Щорічно 16 листопада працівники радіо, телебачення та зв'язку відзначають своє професійне свято, дата вибрана не випадково, саме 16 листопада 1924 року в харківський ефір вийшла перша радіопередача.

Перші слова українського радіо почули 70 радіоаматорів. Дикторів тоді, звичайно, в штаті не було. Тому відкрив передачу технік, який за звичкою зв'язківця на початку тричі промовив у мікрофон: «Алло». А слідом ще тричі: «Говорить Харків».

Трансляція невеликого концерту стала початком історії українського радіо. А ось історія українського телебачення бере відлік від 5 листопада 1951 року, коли в ефір вийшов Київський телецентр з трансляцією фільму «Алітет іде в гори».

Сьогодні слухають радіо, дивляться телевізор і користуються зв'язком мільйони. А працюють в цій сфері понад 250 тисяч осіб. І в нашу інформаційну епоху без їхньої щоденної кропіткої роботи просто не обійтися.

Люди цієї професії не знають звичних для багатьох вихідних і свят, адже зведення радіо і випуски новин виходять щодня, в будь-який час року і при будь-якій погоді. Вони роблять так, щоб у нас працювали мобільні телефони і інтернет, щоб ми були в курсі останніх подій, щоб нам було не нудно стояти в пробках і готувати вечерю.