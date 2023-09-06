Сьогодні Україна відзначає 32-у річницю своєї Незалежності

09:48 24 серпня Київ, Україна

Сьогодні ми відзначаємо 32-у річницю Незалежності України. І сьогодні рівно півтора року, як ми стримуємо чергову хвилю російської навали на нашу землю.
 
Під час повномасштабної війни Незалежність набула нових смислів. Вона стала не лише уособленням права на життя та свободу, а й символом героїзму та подвигу. Кожен українець розуміє, що лише Перемога збереже Незалежність. Тому найкращі сини та дочки країни зі зброєю в руках відстоюють наше вікове право бути вільними та непокореними.
 
Президент Володимир Зеленський привітав громадян із Днем Незалежності України.
"Сьогодні ми відзначаємо 32-у річницю нашої незалежності - Незалежності України. Свято вільних людей. Свято сильних людей. Свято гідних. Свято рівних. Українців та українок. Усіх у всій нашій державі. Це цінність для кожного з нас, і ми за це боремося. І у цій боротьбі важливий кожен, бо ця боротьба за те, що важливо кожному, це незалежна Україна!", - звернувся до співгромадян президент.
 
 