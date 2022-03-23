Сьогодні теплу осінню погоду розбавить незначна хмарність

Укргідрометцентр обіцяє 29 жовтня теплу, але хмарну погоду.
Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с. Без істотних опадів, лише в Закарпатській, Івано-Франківській і Львівській областях вдень невеликий дощ. Вночі та вранці в західних, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях туман.
Вночі температура повітря 3-8 градусів тепла. Вдень обіцяють до + 10-15 градусів. Вдень у південній частині повітря прогріється до + 14-19 градусів, а вночі опуститься до 8-13 вище нуля.
У Києві синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі буде 6-8 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до + 12-14 градусів.
Вночі температура повітря 3-8 градусів тепла. Вдень обіцяють до + 10-15 градусів. Вдень у південній частині повітря прогріється до + 14-19 градусів, а вночі опуститься до 8-13 вище нуля.
У Києві синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі буде 6-8 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до + 12-14 градусів.
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