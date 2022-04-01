Сьогодні стартує "онлайн-шторм" на підтримку українського політв'язня Владислава Єсипенка

07:39 06 липня Київ, Україна

Правозахисники анонсували акцію в соцмережах на підтримку журналіста Владислава Єсипенка, якого окупанти хочуть засудити за сфабрикованою справою.

Про це повідомляє в Фейсбуці Центр прав людини ZMINA.

«6 липня в Криму починається суд над фрілансером проєкту «Крим.Реалії» (Радіо Свобода) Владиславом Єсипенком. Він зазнав тортур з боку співробітників ФСБ, які хотіли вибити з нього «зізнання», а тепер окупанти хочуть засудити його за сфабрикованою справою», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим правозахисники починають о 15.00 за київським часом акцію на підтримку українського політв'язня Єсипенка.



Зокрема, зазначають організатори акції, існує кілька варіантів підтримки.



У Фейсбуці пропонується поширити відео про Єсипенка від Радіо Свобода, щоб про його справу дізналися якомога більше людей.



У Твіттері - влаштувати «твіттер-шторм».

«Такий шторм - це коли люди разом бомбардують Твіттер з однаковим хештегом. Твіти будуть націлені на ЗМІ, чиновників, знаменитостей. Якщо ми одночасно розмістимо ті ж 100 повідомлень з хештегом #FreeYesypenko, то зможемо привернути увагу до цієї справи. Наша мета - заповнити Твіттер», - пояснили правозахисники.

Вони пропонують з 15 до 17 годин писати твіти в підтримку Єсипенка українською або англійською мовами - власними словами, або скопіювавши запропоновані варіанти:

Jailed Crimean journalist @RFERL said he was tortured. Trial in #Crimea starts today #FreeYesypenko

Затриманий кримський журналіст @radiosvoboda заявив, що його катували. Суд у #Крим розпочинається сьогодні #FreeYesypenko

They tortured him with electric shocks and by beating his legs, his genital area, his body. They beat him to obtain confessions and forced him to incriminate himself’, the lawyer of the journalist said

Вони катували його електричним струмом. Вони били його, щоб отримати зізнання і змусили свідчити проти себе #FreeYesypenko

Trial in #Crimea starts today. Journalist @RFERL must be set free now! #FreeYesypenko

В #Крим розпочинається суд над українським журналістом @radiosvoboda. Він має буті звільнений Негайно! #FreeYesypenko.

По можливості учасники акції повинні тегати акаунти відомих політиків і знаменитостей.

Крім цього, на акцію солідарності з журналістом Єсипенком в Києві на Майдані Незалежності зберуться журналісти, правозахисники, всі небайдужі. Початок о 18:00.