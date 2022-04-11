Сьогодні стартувала вступна кампанія-2021: прийом документів та електронних заяв відкритий

12:18 14 липня Київ, Україна

Сьогодні прийом документів та електронних заявок почали всі установи вищої та професійної передвищої освіти. Є деякі зміни в оформленні заявок.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Сьогодні, 14 липня 2021 року, починається прийом електронних заяв і документів для вступників на бакалавра або наскрізного магістра в установи вищої освіти і на основі 11 класів за денною формою отримання освіти в установи професійної передвищої освіти. Подача електронної заяви і документів відбувається на сайті vstup.edbo.gov.ua", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Відзначається, що для вступників прийом заяв та документів на вступ здійснюється з 14 до 16 липня (для вступників за співбесідою, вступних іспитів і творчих конкурсів) і з 14 до 23 липня (за результатами ЗНО, вступних іспитів і творчих конкурсів, якщо вони були складені з 1 до 13 липня).



На основі 11 класів за денною формою отримання освіти в установи професійної передвищої освіти прийом заяв та документів починається 14 липня (крім військових коледжів сержантського складу та професійних коледжів зі специфічними умовами навчання), а закінчується о 18:00 в наступні дні: 26 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних екзаменів та творчих конкурсів; 2 серпня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО.

"У 2021 році вступники зможуть подати максимум 5 заяв на бюджет, як і в минулому році. А ось тих, які вступають на контракт, очікує нововведення щодо обмеження кількості поданих заяв для вступу на контракт - до 30 заяв включно", - йдеться в повідомленні.

Також абітурієнти, які отримають бюджетні місця за результатами конкурсу, але захочуть, щоб інші їхні заяви брали участь в конкурсі на контракт, повинні обов'язково повідомити про це приймальну комісію при виконанні вимог до зарахування (подання оригіналів документів). Для цього необхідно буде написати відповідну заяву. В іншому випадку ці заяви автоматично будуть виключені з конкурсу на контракт.