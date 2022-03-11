Сьогодні відбудеться перша гра чемпіонату Європи з футболу

Сьогодні о 22.00 за київським часом можна буде спостерігати в онлайн-форматі відкриття чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020).
У матчі відкриття Євро-2020 на Олімпійському стадіоні в Римі зійдуться представники квартету А, збірні Туреччини та Італії.
На груповій стадії турніру візьмуть участь 24 команди, розділені на шість квартетів. Це перший чемпіонат Європи, який пройде на аренах 10 держав континенту (11 національних асоціацій УЄФА).
Збірна України виступить у групі С і перший матч проведе 13 червня на "Йохан Кройф Арені" в Амстердамі проти національної команди Голландії. 17 і 21 червня на Національному стадіоні у Бухаресті (Румунія) підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з футболістами Північної Македонії та Австрії відповідно.
Склад груп Євро-2020:
А - Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія;
В - Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія;
З - Голландія, Україна, Австрія, Північна Македонія;
D - Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія;
Е - Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина;
F - Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина.
У плей-офф чемпіонату Європи вийдуть перші дві команди кожної групи, а також чотири найкращі збірні з тих, що посядуть треті місця в своїх квартетах. Починаючи з цієї стадії команди будуть проводити матчі на виліт.
Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали відбудуться 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде.
Фінал Євро-2020 прийме 11 липня стадіон "Уемблі" в Лондоні (Англія).
У матчі відкриття Євро-2020 на Олімпійському стадіоні в Римі зійдуться представники квартету А, збірні Туреччини та Італії.
На груповій стадії турніру візьмуть участь 24 команди, розділені на шість квартетів. Це перший чемпіонат Європи, який пройде на аренах 10 держав континенту (11 національних асоціацій УЄФА).
Збірна України виступить у групі С і перший матч проведе 13 червня на "Йохан Кройф Арені" в Амстердамі проти національної команди Голландії. 17 і 21 червня на Національному стадіоні у Бухаресті (Румунія) підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з футболістами Північної Македонії та Австрії відповідно.
Склад груп Євро-2020:
А - Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія;
В - Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія;
З - Голландія, Україна, Австрія, Північна Македонія;
D - Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія;
Е - Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина;
F - Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина.
У плей-офф чемпіонату Європи вийдуть перші дві команди кожної групи, а також чотири найкращі збірні з тих, що посядуть треті місця в своїх квартетах. Починаючи з цієї стадії команди будуть проводити матчі на виліт.
Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали відбудуться 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде.
Фінал Євро-2020 прийме 11 липня стадіон "Уемблі" в Лондоні (Англія).
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