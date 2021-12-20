Сьогодні Рада розгляне питання виплат боргів шахтарям

12:53 16 грудень Київ, Україна

Сьогодні відбудеться позачергове засідання парламенту, мета якого – виділення коштів на розрахунок із боргами із зарплати перед шахтарями.

Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук



За його словами, він підписав розпорядження про скликання позачергового засідання одразу після завершення пленарного засідання парламенту. Відтак будуть розглянуті зміни до держбюджету цього року.



А саме, виділення двох мільярдів 400 мільйонів для стабілізації роботи державних вугледобувних підприємств, як сказав Стефанчук.



За даними Конфедерації вільних профспілок України, станом на грудень заборгованість перед шахтарями становить понад 2 млрд гривень.



Раніше Міністерство енергетики анонсувало – до кінця цього тижня Центренерго спрямує 700 мільйонів гривень державним шахтам для виплати зарплат гірникам.