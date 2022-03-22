Сьогодні погода в Україні буде теплою, повітря прогріється до +20

08:19 28 жовтня Київ, Україна

Синоптики прогнозують суху, теплу погоду. У першій половині дня в деяких областях можлива незначна хмарність.



Вночі температура повітря 4-9 градусів тепла. У Карпатах місцями від нуля до +5. Вдень обіцяють до +12-17 градусів. Вдень у південній частині повітря прогріється до +15-20 градусів, а вночі опуститься до 9-14 вище нуля.







У Києві синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі буде 6-8 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +13-15 градусів.