Сьогодні погода в більшості областей хмарна, на півдні сонячно

07:22 08 жовтень Київ, Україна

За прогнозами Укргідрометцентру, по всій території України очікується невелика хмарність з проясненнями. Вітер південно-східний. На заході країни - північно-західний 7-12 м/с. У південній та східній частині окремі пориви 15-20 м/с.



У західних, більшості північних, центральних та Одеській областях вночі невеликі дощі. Вдень будуть помірні дощі, а місцями грози. На Прикарпатті, у Хмельницькій, Житомирській і Вінницькій областях вдень значні дощі. У західній частині країни вночі та вранці місцями туман.



Вдень повітря прогріється до + 16-21 градусів. На півдні та сході країни буде тепліше - до 24 вище нуля. У західних областях + 13-18 градусів.



Температура вночі опуститься до + 10-15 ° градусів. Тільки на узбережжі морів до 18 вище нуля. У східних областях вночі буде ще прохолодніше 5-10 градусів тепла.



У Києві в четвер буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 13-15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до + 18-20.