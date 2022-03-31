Сьогодні по всій Україні чекаємо суху осінню погоду

07:40 09 листопада Київ, Україна

9 листопада Український гідрометцентр обіцяє на всій території країни незначну хмарність. Опади малоймовірні, температура повітря прогріється до +12, на півдні України максимально до +14 градусів тепла.



Температура повітря в західних областях становитиме від + 7 до + 12 градусів, а вночі - від + 1° до + 4°. У Карпатах протягом доби прогнозують до + 5°.



У центральних, східних, північних областях вдень обіцяють 8-10 градусів з позначкою "+", а вночі - від + 3° до + 6°.



Найтепліше 9 листопада буде на півдні. Там вдень прогнозують до 14 тепла, а вночі - від + 3° до + 8°.



У Києві 9 листопада без опадів, але з туманом. Вдень температура повітря прогріється до + 8°. Вітер в Україні переважно північно-західний, 3-8 м/с.