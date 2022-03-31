Сьогодні по всій Україні чекаємо суху осінню погоду

9 листопада Український гідрометцентр обіцяє на всій території країни незначну хмарність. Опади малоймовірні, температура повітря прогріється до +12, на півдні України максимально до +14 градусів тепла.
Температура повітря в західних областях становитиме від + 7 до + 12 градусів, а вночі - від + 1° до + 4°. У Карпатах протягом доби прогнозують до + 5°.
У центральних, східних, північних областях вдень обіцяють 8-10 градусів з позначкою "+", а вночі - від + 3° до + 6°.
Найтепліше 9 листопада буде на півдні. Там вдень прогнозують до 14 тепла, а вночі - від + 3° до + 8°.
У Києві 9 листопада без опадів, але з туманом. Вдень температура повітря прогріється до + 8°. Вітер в Україні переважно північно-західний, 3-8 м/с.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі