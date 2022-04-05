Сьогодні очікуємо хмарну, але в основному суху погоду

Сьогодні по всій території України очікується незначна хмарність, без опадів. У західній і південній частині ранковий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.
Вночі температура повітря 0-5 градусів тепла. Вдень обіцяють від +4 до +9 градусів. На Закарпатті повітря прогріється до 13 градусів вище нуля. У південній частині країни протягом доби обіцяють від 3 до 12 градусів тепла.
У четвер в Києві буде хмарно з проясненнями. Синоптики опадів не обіцяють. Вдень місцями невеликий дощ, туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі буде 3-5 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 7-9 градусів вище нуля.
Вночі температура повітря 0-5 градусів тепла. Вдень обіцяють від +4 до +9 градусів. На Закарпатті повітря прогріється до 13 градусів вище нуля. У південній частині країни протягом доби обіцяють від 3 до 12 градусів тепла.
У четвер в Києві буде хмарно з проясненнями. Синоптики опадів не обіцяють. Вдень місцями невеликий дощ, туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі буде 3-5 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 7-9 градусів вище нуля.
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