Сьогодні відзначають Міжнародний день волонтера

Міжнародний день волонтерів — один із міжнародних днів ООН, встановлений резолюцією організації на її 40-й сесії 1985 року.
Повна назва свята – Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного та соціального розвитку. Цією резолюцією ООН закликала уряди стимулювати волонтерську діяльність.
В Україні волонтерський рух зародився у 90-х роках, а розквіт у 2014 році під час початку війни з росією. Це свято особливо важливе для України у 2022 році. Саме волонтери допомагають українським військовим, збирають для них ліки, обладнання та амуніцію, постачають на фронт їжу та буржуйки. Без волонтерської праці армії було б набагато складніше.
Пам'ятайте, навіть кожна маленька допомога є великим внеском у нашу перемогу. І ми точно знаємо, що ми переможемо у цій війні, адже ми маємо прекрасних волонтерів, які віддадуть останнє заради благих цілей.
Повна назва свята – Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного та соціального розвитку. Цією резолюцією ООН закликала уряди стимулювати волонтерську діяльність.
В Україні волонтерський рух зародився у 90-х роках, а розквіт у 2014 році під час початку війни з росією. Це свято особливо важливе для України у 2022 році. Саме волонтери допомагають українським військовим, збирають для них ліки, обладнання та амуніцію, постачають на фронт їжу та буржуйки. Без волонтерської праці армії було б набагато складніше.
Пам'ятайте, навіть кожна маленька допомога є великим внеском у нашу перемогу. І ми точно знаємо, що ми переможемо у цій війні, адже ми маємо прекрасних волонтерів, які віддадуть останнє заради благих цілей.
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