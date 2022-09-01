Сьогодні відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ

10:22 29 липня Київ, Україна

29 липня українські воїни Сил спеціальних операцій відзначають професійне свято. Цей рід сил було засновано у 2016 році з метою розвитку національних військових традицій з огляду на важливу роль ССО для захисту держави України.

Військова еліта держави

У ССО входять добре навчені та мотивовані військові. Вони можуть підривати тил супротивника, організовувати партизанську боротьбу на окупованих територіях, звільняти важливих заручників чи захоплювати ворогів. Бійців ССО називають військовою елітою держави.



Військові здійснюють спеціальну розвідку. Їх залучають до розвідки з метою підготовки держави до оборони чи проведення спеціальних операцій.

Потрапити до ССО зможе не кожен

Сили спецоперацій мають високі вимоги щодо відбору кандидатів на службу. Зазвичай добір проходять лише 10% кандидатів. Кредо бійців є "перевага якості над кількістю".



Крім того, велику увагу в ССО приділяють підготовці особового складу. Для того, щоб потрапити на службу до цієї складової ЗСУ, кандидат має подати заявку на проходження кваліфікаційного курсу. Далі – тяжкі випробування на полігоні.



Стандарт НАТО

Сили спеціальних операцій першими досягли сумісності з НАТО. Наприклад, 24 липня 2019 року 140-й центр Сил спеціальних операцій ЗСУ пройшов сертифікацію як підрозділ SOF. Це означає, що він може залучатися до сил швидкого реагування НАТО.