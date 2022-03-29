Сьогодні від коронавірусу помер легендарний радянський режисер Володимир Меньшов

У Москві помер відомий радянський режисер Володимир Меньшов. Помер він в одній зі столичних клінік від ускладнень, викликаних коронавірусом. Йому був 81 рік.
Про його смерть повідомляється на сайті "Мосфільму".
Відзначається також, що про дату прощання з митцем буде повідомлено пізніше.
COVID-19 у Меньшова виявили 26 червня. На той момент повідомлялося, що він переносив інфекцію в легкій формі. Кандидатуру Меньшова планували висунути на осінніх виборах до Держдуми.
Володимир Меньшов - радянський і російський діяч кіно. Він зняв відомі радянські фільми "Розіграш", "Любов і голуби", "Москва сльозам не вірить". У 1981-му його нагородили Держпремією СРСР. За стрічку "Москва сльозам не вірить" артист отримав "Оскар" в номінації "Кращий фільм іноземною мовою".
COVID-19 у Меньшова виявили 26 червня. На той момент повідомлялося, що він переносив інфекцію в легкій формі. Кандидатуру Меньшова планували висунути на осінніх виборах до Держдуми.
Володимир Меньшов - радянський і російський діяч кіно. Він зняв відомі радянські фільми "Розіграш", "Любов і голуби", "Москва сльозам не вірить". У 1981-му його нагородили Держпремією СРСР. За стрічку "Москва сльозам не вірить" артист отримав "Оскар" в номінації "Кращий фільм іноземною мовою".
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