Сьогодні від коронавірусу помер легендарний радянський режисер Володимир Меньшов

11:41 05 липня Київ, Україна

У Москві помер відомий радянський режисер Володимир Меньшов. Помер він в одній зі столичних клінік від ускладнень, викликаних коронавірусом. Йому був 81 рік.

Про його смерть повідомляється на сайті "Мосфільму".

"Кіноконцерн "Мосфільм" і сім'я Володимира Меньшова з сумом повідомляють, що сьогодні Володимир Валентинович пішов з життя. Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління "Мосфільму" помер від наслідків коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що про дату прощання з митцем буде повідомлено пізніше.



COVID-19 у Меньшова виявили 26 червня. На той момент повідомлялося, що він переносив інфекцію в легкій формі. Кандидатуру Меньшова планували висунути на осінніх виборах до Держдуми.



Володимир Меньшов - радянський і російський діяч кіно. Він зняв відомі радянські фільми "Розіграш", "Любов і голуби", "Москва сльозам не вірить". У 1981-му його нагородили Держпремією СРСР. За стрічку "Москва сльозам не вірить" артист отримав "Оскар" в номінації "Кращий фільм іноземною мовою".