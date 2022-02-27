Сьогодні назвуть перших лауреатів Нобелівської премії

Лауреатів Нобелівської премії в цьому році починають оголошувати сьогодні у Швеції. Нобелівський тиждень стартує оголошенням лауреата з медицини 5 жовтня і триватиме до 12 жовтня.
Початок трансляції оголошення Нобелівського лауреата з медицини заплановано на 12:20 за київським часом.
Далі у графіку:
Фізика - вівторок, 6 жовтня
Хімія - середа, 7 жовтня
Література - четвер, 8 жовтня
Премія миру - п'ятниця, 9 жовтня
Економіка - понеділок, 12 жовтня.
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