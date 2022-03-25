Сьогодні Нацгвардія відкрила пам'ятний "Тризуб" на Конституційній площі. Відео

12:31 28 червня Київ, Україна

Під будівлею Верховної Ради, символічно в день святкування річниці української Конституції, був встановлений пам'ятний знак "Тризуб".

Про це передає Укрінформ.



Пам'ятний знак урочисто відкрили військовослужбовці Національної гвардії.



Також біля Ради був урочисто піднятий Державний прапор України.



Під час церемонії були присутні голова Верховної Ради Дмитро Разумков, перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, віцеспікер Олена Кондратюк, народні депутати, посли іноземних держав, автори Конституції, церковні діячі.