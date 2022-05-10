Сьогодні на церемонії закриття Олімпійських ігор 2020 український прапор нестиме Людмила Лузан

10:49 08 серпня Київ, Україна

Сьогодні опівдні в Токіо пройде церемонія закриття Олімпійських ігор 2020, український прапор довірено нести власниці двох олімпійських нагород Людмилі Лузан.



На відміну від церемонії відкриття Олімпіади в Токіо, де вперше в історії кожна країна мала по два прапороносці - жінку і чоловіка, на церемонію закриття кожна країна делегувала тільки одного представника.



Високу честь нести державний прапор України на церемонії закриття Ігор довірено власниці двох олімпійських нагород у веслуванні на байдарках і каное Людмилі Лузан.



"Для мене це дуже велика честь. Чесно скажу, не очікувала. Коли мені про це повідомили, я стрибала від щастя. Хочу сказати, що я теж не очікувала, що все так складеться для мене в Токіо і я зможу завоювати дві з двох можливих для мене олімпійських нагород. Це неймовірно! Сьогодні я з гордістю буду нести прапор нашої країни! З нетерпінням чекаю цей момент. Це яскраве завершення токійської Олімпіади! Я дуже щаслива!", - цитує Лузан пресслужба НОК України.



Нагадаємо, в олімпійському Токіо 24-річна українка двічі піднімалася на п'єдестал пошани, завоювавши срібло з партнеркою по збірній Анастасією Четвериковою в каное-двійці на 500 метрів і бронзу в змаганнях каное-одинаків на дистанції 200 метрів.