Сьогодні через футбольний матч будуть внесені зміни в роботу столичного метро

11:13 24 липня Київ, Україна

Сьогодні, ближче до дев'ятої вечора, можуть бути закриті деякі столичні станції метро. Це пов'язано з проведенням футбольного матчу.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

Поєдинок між командами Шахтар (Донецьк) та Інгулець (смт Петрове) відбудеться о 19:30.

"Після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.

Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.