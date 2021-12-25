Сьогодні виповнюється 180 років з дня народження Христини Алчевської - пристрасної шанувальниці гендерної рівності

16 квітня 180 років тому в місті Борзна на Чернігівщині народилася Христина Данилівна Алчевська. Вона була видатною педагогинею, письменницею, бібліографом і громадською діячкою.



Батько не дозволяв Христині навчатися разом з молодшими братами, тому вона під час занять підслуховувала уроки під дверима. І при цьому навчилася читати і писати раніше братів. А коли сім'я переїхала до Курська і брати Михайло та Леонтій стали вчитися в гімназії, Христина писала за них твори, вчитель визнавав їх кращими в класі.



З 18-и років друкувала статті в газеті «Колокол» під псевдонімом «Українка», листувалася з Олександром Герценом та іншими прогресивними діячами того часу.



Вважала, що жінки мають таке ж право на освіту, як і чоловіки. Закликала їх вчитися самим і вчити людей в народних школах.

Її прогресивні ідеї і відданість українському рухові зацікавили Олександра Алчевського - майбутнього промисловця, банкіра і мецената. Вони почали листування, яке незабаром переросло в роман, а потім одружилися.

Переїхавши до Харкова, Христина Алчевська в 1862-му заснувала жіночу недільну школу (офіційно відкриту тільки в 1870-му), яку утримувала до 1919-го. У ній здобули освіту 17 000 жінок, переважно з бідних сімей. Навчання було безкоштовне, колектив однодумців-вчителів працював без винагороди, а школа стала справжнім методичним центром і зразком недільних шкіл. Сучасні дослідники відзначають, що педагогічні досягнення і розробки Христини Алчевської та її соратників актуальні і для педагогів 21 століття.







Завдяки постійній самоосвіті Христина Алчевська мала глибокі знання з багатьох дисциплін. Вона розробила методику проведення літературних бесід з учнями, а упорядкований під її керівництвом тритомник «Що читати народу?» був відзначений Почесним дипломом на Всесвітній виставці в Парижі (1899), витримав 18 перевидань і став настільною книгою для педагогів.



Вона популяризувала українську мову, народну творчість, поезію Тараса Шевченка. У 1899 році на території власної садиби в Харкові вона разом зі своїм чоловіком встановила перший в Україні пам'ятник Тарасу Шевченку.



Алчевська відзначена багатьма високими нагородами, стала віцепрезиденткою Міжнародної ліги освіти. Авторка мемуарів «Передумане і пережите» (1912), оповідань, статей з методики навчання.



Померла 15 серпня 1920-го в Харкові. Все її життя - приклад самовідданої праці, вірного служіння справі народної освіти.

З 2008-го ім'я Христини Алчевської носить Борзнянська загальноосвітня школа № 1.



Син Григорій став відомим композитором, Іван - оперним співаком, дочка Христина - відомою поетесою, перекладачкою і педагогинею... Загалом Христина і Олексій виростили в батьківській любові і турботі всіх п'ятьох чудових, гідних і талановитих дітей.



Детальніше про Христину Алчевську можна дізнатися з перегляду онлайн-зустрічі «Традиції української благодійності (до 180-річчя від дня народження Христини Алчевської)» Українського інституту національної пам'яті.