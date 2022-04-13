Сьогодні гуманітарних коридорів не буде, - Верещук

08:52 13 квітня Київ, Україна

Ірина Верещук повідомила, що сьогодні гуманітарних коридорів не буде.



Як написала міністр, у Запорізькій області армія рф заблокувала евакуаційні автобуси. На Луганщині триває постійне порушення режиму тиші.



"Все це створює такий рівень небезпеки на маршрутах, що ми повинні утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні", - сказано в повідомленні.

"Окупанти не лише нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях. Все це створює такий рівень небезпеки на маршрутах, що ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні", - повідомила Ірина Верещук.