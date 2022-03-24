Сьогодні до +35 °С, але синоптики обіцяють зниження температури

Атмосферний фронт, що йде із заходу, може стати причиною незначного зниження температури повітря. Однак він же і послужить причиною дощів, гроз, граду і сильного вітру, про які попереджають синоптики.



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +28...+31 °С.



У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +25...+28 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +25...+28 °С.



Північний регіон України

У Київській, Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +28...+31 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



Південний регіон України

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +29...+32 °С.



У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +29...+32 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +28...+31 °С.



У Києві мінлива хмарність, ближче до вечора можливі короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +22...+25 °С, вдень +30...+33 °С.



Сонце зійде о 4:48, а зайде о 21:13. Тривалість дня складе 16 год 25 хв.