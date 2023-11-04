Сьогодні День залізничника України. Привітання від президента Зеленського

11:00 04 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 4 листопада, в Україні відзначається професійне свято – День залізничника. Президент Володимир Зеленський привітав українських залізничників та висловив глибоку подяку за їхню героїчну роботу у нелегких умовах війни.

"Сьогодні відзначаємо професійний день наших "залізних людей". Наша залізниця – це набагато більше, ніж просто транспорт. Це гарантія, що наші люди, українська економіка та наша держава не будуть відірвані від європейських країн, які нам допомагають. Наша залізниця – це гарантія, що області України, міста та села у різних частинах держави навіть під обстрілами російських терористів об'єднані в один простір життя”, – написав глава держави у соцмережах.

Він також подякував працівникам та працівницям залізничної сфери.

"Це 220 тисяч людей, які, незважаючи на якісь небезпеки, працюють для того, щоб могла працювати держава, наше суспільство, наша економіка", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 1993 року указом президента святкування Дня залізничника проводилося першої неділі серпня.

У грудні 2002 року дату свята перенесли на 4 листопада – саме цього дня 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший поїзд.

Це свято вважається початком історії залізниць в Україні.