Сьогодні День Соборності об'єднує українців перед загрозами ворогів

11:30 22 січень Київ, Україна

Історично склалося так, що шлях українців до свободи та своєї державності завжди був нелегким, наповненим боротьбою, опором та жертвами. Тому сьогоднішнє свято – День Соборності України такий дорогий кожному українцю. Дата 22 січня знаменна двома подіями. У цей день 1918 року було оголошено створення Української Народної Республіки. А через рік цього ж дня відбулося об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину (соборну) Україну.

Після оголошення незалежності, 1999 року в країні було встановлено це свято об'єднання українських земель у єдину Українську державу.

День Соборності для українців став символом споконвічного прагнення життя в єдиній вільній державі. За "єдину і неподільну" Батьківщину як сто років тому, так і в наші дні полегли багато тисяч вірних синів України.

Довгі роки багатостраждальній, але волелюбній Україні довелося боротися за втілення цих слів з більшовиками, польськими, чеськими, а згодом і з німецькими загарбниками.. Україну знову розривали на частини.

"Живий ланцюжок", який уперше створили 21 січня 1990 року українці, які взялися за руки від Києва до Львова, став яскравим символом єдності всього українського народу.

Тепер під час святкування Дня Соборності такі "живі ланцюжки" нагадують нам про необхідність об'єднатися перед лицем нових загроз та випробувань.

Сьогодні після вітального звернення до українців президент Зеленський поклав квіти до пам'ятника Михайлу Грушевському.