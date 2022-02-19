Сьогодні День слов'янської писемності і культури

14:21 24 травень Київ, Україна

Щорічно 24 травня в Україні відзначають День слов'янської писемності і культури, а також шанують пам'ять творців слов'янської азбуки.



Про це йдеться в повідомленні уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня в Фейсбуці.

Рівноапостольні, візантійські просвітителі Кирило та Мефодій дали поштовх для розвитку східнослов'янської писемності, перекладаючи церковнослов'янською мовою богослужбові книги і Євангеліє. Вони також привели до ладу слов'янський алфавіт, заклали основу для подальшого вдосконалення кирилиці. Нею користуються досі більш ніж 250 млн людей. Кирилиця є третім офіційним алфавітом Євросоюзу після латинської та грецької писемності.

«Як відзначають сучасні дослідники, українська мова в колі слов'янських мов займає особливе місце, адже наявність в ній значної кількості фонетичних і морфологічних відмінностей свідчить про самостійний шлях її розвитку як окремої мови протягом дуже тривалого часу», - зазначив Кремінь.

За його словами, українською мовою сьогодні говорять більше ніж 44 мільйони осіб.

«За кількістю носіїв вона займає 15-20-е місце в світі. Українська мова - надзвичайно багата, її словниковий запас налічує близько 500 тисяч лексем, і є однією з найбільш мелодійних мов світу», - додав Кремінь.