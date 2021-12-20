Сьогодні День пам'яті жертв голодоморів в Україні

11:18 27 листопад Київ, Україна

Сьогодні в Україні День особливої пам'яті – пам'яті безневинних жертв, убитих голодом за наказом радянської держави.

Україна завжди славилася своїми родючими чорноземами, на яких працьовитий та господарський народ збирав небачені врожаї. Не дарма нашу країну прозвали «житницею СРСР». Як же віддячив радянський уряд своїй годувальниці? За волею радянської влади Україна перенесла три зловмисно створені голодомори: 1921-1923, 1932-1933 та голод 1946-1947 років. З них голодомор 1932-1933 був офіційно визнаний актом геноциду у 2006 році.

Починаючи з 1998 року, спеціальним указом президента в Україні встановлено День пам'яті жертв голодоморів, який проводиться у четверту суботу листопада. Цього дня українці згадують тих, хто загинув з голоду у ті страшні роки.

Близько 4,5 млн українців, включаючи дітей та старих людей, загинули через повну конфіскацію продуктів та врожаю за указом керівників радянської влади.

Сьогодні, 27 листопада, у Києві на території Національного музею Голодомору-геноциду пройдуть акції пам'яті:

15:30 – на місці біля Свічки пам'яті глави українських церков проведуть молебень за жертвами голодоморів.

16:00 – у країні пройде загальнонаціональна хвилина мовчання.

16:01 – президент України звернеться до народу з промовою, присвяченою Дню пам'яті жертв голодоморів, а потім розпочнеться повсюдна акція "Запали Свічку пам'яті".

Нагадаємо, що у МВС країни продовжується розсекречення тих злочинів, які були скоєні проти народу в роки голодоморів.