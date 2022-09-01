Сьогодні День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність

Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої країни.
Дату присвятили дню виходу з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року, коли українська армія зазнала найбільших втрат на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців цього пам'ятного дня.
Залужний висловив співчуття рідним та близьким загиблих героїв, а також пообіцяв завжди пам'ятати про вбитих українських воїнів та продовжувати боротьбу зі щитом у руках.
Воєначальник зазначив, що загиблі герої будуть прикладом для наступних поколінь. Він також висловив співчуття рідним та близьким, які втратили чоловіків та синів через російську агресію. Він заявив, що народ завжди пам'ятатиме тих, хто "на щиті".
Історія Дня пам'яті захисників України
Під час запеклих боїв 18 серпня 2014 року українські сили увійшли до Іловайська і змогли взяти під свій контроль частину міста.
Проте вночі проти 24 серпня 2014 року відбулося найбільше вторгнення росії на територію України, і вже 24-25 серпня батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії "Донбас" та сили сектору "Б" потрапили у вороже оточення.
28 серпня українські військові опинилися у критичному становищі. Між Україною та росією відбулися переговори щодо безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення українських захисників по узгоджених маршрутах. Однак путінський «зелений коридор» став для них справжнім шляхом смерті.
29 серпня о 8:15 українські військові організованими колонами почали рухатися із міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Спочатку українські колони безперешкодно йшли повз російські укріплені позиції, але через деякий час російські війська відкрили вогонь.
За офіційними даними, під час Іловайської операції та подальшого розстрілу у так званому «зеленому коридорі» 366 українських воїнів загинули, ще 429 отримали поранення, а 300 потрапили в полон.
Під час запеклих боїв 18 серпня 2014 року українські сили увійшли до Іловайська і змогли взяти під свій контроль частину міста.
Проте вночі проти 24 серпня 2014 року відбулося найбільше вторгнення росії на територію України, і вже 24-25 серпня батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії "Донбас" та сили сектору "Б" потрапили у вороже оточення.
28 серпня українські військові опинилися у критичному становищі. Між Україною та росією відбулися переговори щодо безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення українських захисників по узгоджених маршрутах. Однак путінський «зелений коридор» став для них справжнім шляхом смерті.
29 серпня о 8:15 українські військові організованими колонами почали рухатися із міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Спочатку українські колони безперешкодно йшли повз російські укріплені позиції, але через деякий час російські війська відкрили вогонь.
За офіційними даними, під час Іловайської операції та подальшого розстрілу у так званому «зеленому коридорі» 366 українських воїнів загинули, ще 429 отримали поранення, а 300 потрапили в полон.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі