Сьогодні День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність

11:08 29 серпня Київ, Україна

Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої країни.

Дату присвятили дню виходу з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року, коли українська армія зазнала найбільших втрат на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців цього пам'ятного дня.



Залужний висловив співчуття рідним та близьким загиблих героїв, а також пообіцяв завжди пам'ятати про вбитих українських воїнів та продовжувати боротьбу зі щитом у руках.

"Щодня ми маємо згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу. Не існує правильних слів або підходящих моментів, коли йдеться про втрати. Бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були всім Всесвітом», - написав Залужний.

Воєначальник зазначив, що загиблі герої будуть прикладом для наступних поколінь. Він також висловив співчуття рідним та близьким, які втратили чоловіків та синів через російську агресію. Він заявив, що народ завжди пам'ятатиме тих, хто "на щиті".

"Дякую за найбільшу жертву, свідомо віддану своїй державі. Так твориться історія і формується нація, якою захоплюватиметься світ. Обіцяю, жодна жертва не стане марною — ми продовжуватимемо боротьбу до нашої Перемоги. Стоїмо зі щитом. Пам'ятаємо всіх, хто на щитах", – сказав головнокомандувач.

Історія Дня пам'яті захисників України



Під час запеклих боїв 18 серпня 2014 року українські сили увійшли до Іловайська і змогли взяти під свій контроль частину міста.



Проте вночі проти 24 серпня 2014 року відбулося найбільше вторгнення росії на територію України, і вже 24-25 серпня батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії "Донбас" та сили сектору "Б" потрапили у вороже оточення.



28 серпня українські військові опинилися у критичному становищі. Між Україною та росією відбулися переговори щодо безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення українських захисників по узгоджених маршрутах. Однак путінський «зелений коридор» став для них справжнім шляхом смерті.



29 серпня о 8:15 українські військові організованими колонами почали рухатися із міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Спочатку українські колони безперешкодно йшли повз російські укріплені позиції, але через деякий час російські війська відкрили вогонь.



За офіційними даними, під час Іловайської операції та подальшого розстрілу у так званому «зеленому коридорі» 366 українських воїнів загинули, ще 429 отримали поранення, а 300 потрапили в полон.