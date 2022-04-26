Сьогодні буде тепла осіння погода, на заході невеликий дощ

08:03 27 листопада Київ, Україна

Тільки захід України можуть збентежити невеликі дощі, на решті території нашої країни очікується трохи хмарна, тепла та суха погода.



Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.



Синоптики обіцяють хмарність з проясненнями. Опадів в більшості регіонів не передбачається. Лише на крайньому заході країни вдень місцями невеликий дощ. У західній і південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Вночі в більшості регіонів країни температура повітря буде коливатися від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу. Вночі в Карпатах температура опуститься до 4-9 градусів морозу. Вдень по всій Україні повітря прогріється до 1-6 градусів вище нуля. Лише в південній частині стовпчики термометрів покажуть від 8 до 13 градусів вище нуля.



У четвер в Києві буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько нуля. Вдень температура повітря підніметься до 3-5 градусів вище нуля.