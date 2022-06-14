Сьогодні - восьма річниця трагедії Іл-76 біля Луганського аеропорту

08:55 14 червня Київ, Україна

14 червня 2014 року терористи самопроголошеної «ЛНР» підбили із переносної зенітно-ракетної установки український військово-транспортний літак Іл-76.



В авіакатастрофі загинули 40 десантників 25 окремої повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу літака Іл-76 із 25 бригади транспортної авіації ЗСУ.



«Крилата піхота» летіла на допомогу своїм побратимам, які тримали оборону Міжнародного аеропорту «Луганськ».

Пройшло 42 доби, перш ніж льотчиків поховали: українські військові збирали останки тіл загиблих, влада домовлялася з терористами про коридор для евакуації, у Дніпрі проводилися експертизи ДНК для ідентифікації. 25 липня з дев'ятьма членами екіпажу літака Іл-76 прощалися у Мелітополі, їх поховали разом в одній могилі на Новому цвинтарі міста.



Ця історія стала однією з перших масштабних трагедій у низці жахливих історій війни з росією, яка почалася вісім років тому.