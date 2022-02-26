Сьогодні - День Києва. Привітання президента

Жителі столиці вже традиційно останню неділю травня вважають Днем Києва. З цим святом українців привітав президент країни Володимир Зеленський.



Своє привітання глава держави розмістив на офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Київ - він особливий. Здається, немає такої людини, яка б не знайшла тут щось своє. Затишні і повні історією вулички Подолу і широкі проспекти спальних районів - заворожують по-своєму. Але головне в Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає. Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старий!" З днем народження, Київ!", - написав Зеленський.