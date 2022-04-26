Сьогодні 36-а річниця найбільшої техногенної катастрофи – аварії на Чорнобильській АЕС

14:40 26 квітня Київ, Україна

26 квітня – трагічна дата для України та світу. Цього дня, 1986 року, сталася аварія на Чорнобильській АЕС.



Наслідки трагедії були справді жахливими і торкнулися всієї Європи. Постраждали майже 5 мільйонів людей. Тисячі рятувальників, ризикуючи власним життям і здоров'ям, не дали катастрофі розростися до ще більших масштабів. Такою була ціна тотального замовчування у радянських владних верхівках.



Через 36 років світ зіткнувся з новим викликом – захопленням Чорнобильської АЕС російськими військами та наступним «ядерним терором». Перебуваючи у заручниках, зміна ЧАЕС відпрацювала 600 годин поспіль. Найменша помилка могла спричинити нову трагедію. Велике спасибі всім працівникам, які, незважаючи ні на що, стояли на захисті ядерної та радіаційної безпеки та продовжують це робити під дулами автоматів на захопленій Запорізькій АЕС. Ми пам'ятаємо героїзм кожного.



Навіть через стільки років ми спостерігаємо, що методи СРСР, які перейняла росія, продовжують загрожувати всім навколо. Інакше неможливо пояснити причини, через які російські війська ховали боєприпаси та мінували територію навколо Чорнобильської АЕС. Ворог обов'язково понесе за це покарання.