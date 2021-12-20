Сьогодні, 25 листопада, пішов із життя колишній мер Києва Олександр Омельченко (ВИДЕО)

Сьогодні, 25 листопада, у четвер, помер ексмер Києва Олександр Омельченко. Його тяжкий стан здоров'я був ускладнений перенесеним коронавірусом. Колишній мер Києва помер у віці 83 років у лікарні "Феофанія".
Про смерть політика повідомив його син. За його словами, батько мав чимало супутніх хвороб.
Відомо, що на початку листопада у ексмера Олександра Омельченка діагностували COVID-19 із ураженням легенів. Його дихання було ускладнене і він міг дихати лише за допомогою кисневої маски. Сьогодні його стан суттєво погіршився, його намагалися реанімувати, але, на жаль, безрезультатно.
Багато українських політиків співчувають втраті рідним і пишуть теплі слова на згадку про нього, як про неординарну людину.
«Сан-Санич, як ми його називали, завжди був енергійним та з гострим гумором. Олександр Омельченко любив Київ та з любов'ю творив його історію», – прокоментував Віталій Кличко, чинний мер Києва.
Відомо, що з серпня 1996 до квітня 2006 року Омельченко був головою Київської міської державної адміністрації. Кияни двічі обирали його мером. На парламентських виборах 2007 року Омельченко отримав депутатський мандат за списком, а з червня 2014 року – депутат Київської міської ради.
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