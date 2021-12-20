Сьогодні, 25 листопада, пішов із життя колишній мер Києва Олександр Омельченко (ВИДЕО)

17:47 25 листопад Київ, Україна

Сьогодні, 25 листопада, у четвер, помер ексмер Києва Олександр Омельченко. Його тяжкий стан здоров'я був ускладнений перенесеним коронавірусом. Колишній мер Києва помер у віці 83 років у лікарні "Феофанія".

Про смерть політика повідомив його син. За його словами, батько мав чимало супутніх хвороб.

Відомо, що на початку листопада у ексмера Олександра Омельченка діагностували COVID-19 із ураженням легенів. Його дихання було ускладнене і він міг дихати лише за допомогою кисневої маски. Сьогодні його стан суттєво погіршився, його намагалися реанімувати, але, на жаль, безрезультатно.