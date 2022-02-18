Щасливі пенсіонери ті, хто почали відкладати гроші в свої тридцять

06:03 28 вересень Київ, Україна

На сьогодні, за підрахунками фахівців, один працівник утримує одного пенсіонера. Тому що зараз група так званого "основного працездатного віку" досить солідна. Через 25 років, коли на пенсію вийдуть нинішні тридцяти- та сорокарічні, тих, хто повинен утримувати їх, буде безнадійно мало. І змінити це вже неможливо, тому що це працездатне населення не народилося.



Всім, кому виповнилося 35 років, вже зараз треба подбати і прорахувати своє майбутнє.



Так, зараз існує величезна "бочка", куди всі, хто працює, скидаються грошима. А далі держава намагається розподілити ці гроші між усіма пенсіонерами. Зараз виходить не дуже. Через загрозливе співвідношення один до одного більшість пенсіонерів отримує мізер. Але навіть на ці виплати в пенсійній "бочці" хронічно не вистачає грошей. У наступному році туди планують "закачати" понад 200 мільярдів гривень.



У Міністерстві соціальної політики налаштовані рятувати солідарну систему держави будь-що-будь і причина, кажуть, в генетиці.



"Це не тільки моя думка. Є наукові дослідження, які говорять, що людина генетично не здатна накопичувати собі на старість. Саме державна система є основою, а все інше має продумати людина", - говорить заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір.



Тоді виникає кілька питань. Перше - що треба зробити зараз, щоб не голодувати в старості?



Так, по-перше, треба переконатися, що на державну пенсію ви все ж претендуєте. Зробити це можна онлайн зі свого комп'ютера через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Найпростіше - за допомогою цифрового підпису або банківської ідентифікації. Там перед вами відкриється повна картина минулого та перспектива майбутнього. З точки зору держави, звичайно.



Найголовніше, на що потрібно звернути увагу, - ваш страховий стаж. Від трудового він відрізняється тим, що потрібно не просто працювати, а й класти гроші в Пенсійний фонд. Чим вища офіційна зарплата, тим краща пенсія. Для тих, хто не платить нічого, цей клуб пенсіонерів буде закритим. Тобто, потрібно мало не з першого дня роботи думати, чи оформляють офіційно і чи платять внески, чи зараховується трудовий стаж.



"Найбільшою проблемою у нас є нелегальна зайнятість. І нелегальна заробітна плата. Це проблеми, з якими треба боротися. Все інше не настільки критичне", - відзначає Микола Шамбір.



Але в країні ситуація така, що деякі роботодавці тримають своїх працівників на мінімалці, або платять зарплату в конвертах.



"Сьогодні 70% ринку зарплат у тіні. Не тому, що всі такі непатріоти. А тому, що власники підприємств не можуть платити 40% податків, оскільки в них не вистачає рентабельності. І зараз ми не знаємо, яка у нас буде пенсія, де у нас буде пенсія, бо Пенсійний фонд завжди банкрут", - пояснює народний депутат, лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця.



Щоб підтримати хоча б нинішній поганенький баланс, коли один працездатний годує одного пенсіонера, в країні має народжуватися і залишатися жити цілком конкретна кількість людей. І біда в тому, що як раз на покоління нинішніх 35-річних доводиться демографічна прірва 90-х. Діти просто не народилися, тому не виростуть і не будуть нікого утримувати. Тобто пенсію державі буде брати ні з кого.



Треба усвідомити, що турбуватися про пенсії в 50 років - пізно. Треба було починати ще вчора. Якщо ви отримуєте зарплату в конверті, можете забути навіть про мінімальну пенсію. Розраховуйте тільки на мізерну соціальну допомогу. Так держава називає гроші тим, хто до Пенсійного фонду нічого не вніс.



