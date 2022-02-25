СБУ завершила антитерористичні навчання в столичній підземці

За легендою навчань "терористи" здійснили вибух на платформі станції метрополітену і захопили «заручників» в вагоні метро.
Тренування відбулася в умовах, максимально наближених до реальних, повідомляє пресслужба КМДА в п'ятницю, 28 травня.
Спочатку сили ДСНС і Київської аварійно-рятувальної служби ліквідували пожежу і евакуювали постраждалих від вибуху. Потім працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф КМДА і Товариство Червоного Хреста розділили постраждалих згідно з різними формами тяжкості і надали їм екстрену медичну допомогу. Спецпризначенці Центру спецоперацій Альфа СБУ звільнили "заручників" з вагона метро і затримали "терористів".
У тренуваннях брали участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС і органів державної влади, Товариство Червоного Хреста України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі