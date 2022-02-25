СБУ завершила антитерористичні навчання в столичній підземці

Тренування відбулася в умовах, максимально наближених до реальних, повідомляє пресслужба КМДА в п'ятницю, 28 травня.

"Основна мета навчань - вдосконалення навичок переговорного процесу, затримання злочинців, ліквідація наслідків надзвичайної ситуації та евакуація постраждалих в екстремальних умовах. Всі суб'єкти боротьби з тероризмом впоралися з поставленими їм завданнями при проведенні антитерористичної операції на об'єкті єдиної транспортної системи", - пояснили в СБУ.