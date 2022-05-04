СБУ запускає чат-боти, де можна повідомити про колаборантів та мародерів

Служба безпеки України запускає чат-боти в Telegram для ідентифікації колаборантів та мародерів.
У чат-бот @Traitor_Search_bot можна надсилати інформацію про зрадників та колаборантів, які співпрацювали з окупантами, а також про інтернет-агентів, які «зливають» ворогові важливу інформацію або розповсюджують у соцмережах контент на підтримку загарбників.
Чат-бот @stop_marauder_ua_bot призначений для збору інформації про мародерів, які розкрадають чуже майно під час війни. Дані з бота перевірять та розмістять на спеціально створеному сайті СБУ.
У чат-бот @Traitor_Search_bot можна надсилати інформацію про зрадників та колаборантів, які співпрацювали з окупантами, а також про інтернет-агентів, які «зливають» ворогові важливу інформацію або розповсюджують у соцмережах контент на підтримку загарбників.
Чат-бот @stop_marauder_ua_bot призначений для збору інформації про мародерів, які розкрадають чуже майно під час війни. Дані з бота перевірять та розмістять на спеціально створеному сайті СБУ.
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