СБУ створила сервіс, через який без інтернету можна повідомити про пересування ворожих військ

Служба безпеки України створила новий сервіс, через який можна повідомляти про пересування російських військ та техніки.
Сторінка сервісу – Bachu.info.
Сторінка сервісу – Bachu.info.
Ресурс працює навіть за відсутності інтернету, але потрібно включити та дозволити геолокацію.
На сторінці можна завантажити фото ворожих військ та машин, а також вказати, чи поряд цивільні.
Перед тим як розповсюджувати фото, громадян просять переконатися, що ви бачите справді ворожу військову техніку, яка має такі позначки:
Z - Східні сили РФ;
Z у квадраті – сили з Криму;
O – сили з Білорусі;
V – морська піхота;
X - чеченці (кадировці);
A – сили спецпризначення (СОБР, АЛЬФА, ССО тощо).
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