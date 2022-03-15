СБУ створила сервіс, через який без інтернету можна повідомити про пересування ворожих військ

20:22 15 березня Київ, Україна

Служба безпеки України створила новий сервіс, через який можна повідомляти про пересування російських військ та техніки.

Сторінка сервісу – Bachu.info.

Ресурс працює навіть за відсутності інтернету, але потрібно включити та дозволити геолокацію.
На сторінці можна завантажити фото ворожих військ та машин, а також вказати, чи поряд цивільні.
"Якщо ви стали свідком пересування ворожих машин, літаків, техніки, солдатів, диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) тощо, поширіть ці дані для ЗСУ", - йдеться у проханні СБУ до українців.
Перед тим як розповсюджувати фото, громадян просять переконатися, що ви бачите справді ворожу військову техніку, яка має такі позначки:

Z - Східні сили РФ;
Z у квадраті – сили з Криму;
O – сили з Білорусі;
V – морська піхота;
X - чеченці (кадировці);
A – сили спецпризначення (СОБР, АЛЬФА, ССО тощо).