СБУ: обшуки в будинку Кличка ніякого відношення до нього не мають

12:10 18 травень Київ, Україна

Обшуки в будинку мера виявилися плановими, в рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів, ці заходи проходять відразу в декількох локаціях, в тому числі і в будинку Віталія Кличка.

Про це у вівторок, 18 травня, повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.

"Обшуки у мера Києва Віталія Кличка СБУ не проводить. Співробітники ГУ СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, з залученням спецпідрозділу ЦСО "А", проводять обшуки в рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів. Вони відбуваються відразу в декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Віталій Кличко. Деталі цієї спецоперації ми повідомимо пізніше", - повідомив Дехтяренко.

Він підкреслив, що ніякого відношення до самого Кличка обшуки не мають.