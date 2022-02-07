СБУ: обшуки в будинку Кличка ніякого відношення до нього не мають
12:10 18 травень Київ, Україна
Обшуки в будинку мера виявилися плановими, в рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів, ці заходи проходять відразу в декількох локаціях, в тому числі і в будинку Віталія Кличка.
Про це у вівторок, 18 травня, повідомив прессекретар СБУ
Артем Дехтяренко.
"Обшуки у мера Києва Віталія Кличка СБУ не проводить. Співробітники ГУ СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, з залученням спецпідрозділу ЦСО "А", проводять обшуки в рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів. Вони відбуваються відразу в декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Віталій Кличко. Деталі цієї спецоперації ми повідомимо пізніше", - повідомив Дехтяренко.
Він підкреслив, що ніякого відношення до самого Кличка обшуки не мають.
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