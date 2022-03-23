СБУ оголошує у міжнародний розшук пропагандистів Скабеєву та Кисельова: їм світить довічне

17:36 23 березня Київ, Україна

Слідчі Служби безпеки України розпочали розслідування щодо російських пропагандистів Дмитра Кисельова та Ольги Скабеєвої та найближчим часом планують оголосити їх у міжнародний розшук.

Про це повідомили у СБУ.

Скабеєва та Кисельов, як кажуть спецслужби, давно перебувають у їхньому полі зору, проте основою відкритого щодо них кримінального провадження стали їх останні дії та заклики до війни в Україні.

Так, в ефірі російської мультимедійної онлайн-платформи Дивимося Скабеєва та Кисельов публічно закликали до зміни кордонів території нашої країни.
"Вони свідомо виправдовують війну РФ проти нашої країни, в ході якої російські загарбники обстрілюють українські цивільні об'єкти, вбивають мирне населення, гвалтують жінок та мародерствують у будинках", - кажуть у СБУ.
Обидва пропагандисти вже повідомили про підозру українською та російською мовами в установленому законом порядку. Санкція статті, що інкримінується Скабеєвій та Кисельову, передбачає позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічна з конфіскацією майна або без такої.

Скабеєва та Кисельов перебувають під санкціями ЄС, також їм заборонено в'їзд до України.