СБУ оголошує у міжнародний розшук пропагандистів Скабеєву та Кисельова: їм світить довічне

17:36 23 березня Київ, Україна





Про це повідомили у



Скабеєва та Кисельов, як кажуть спецслужби, давно перебувають у їхньому полі зору, проте основою відкритого щодо них кримінального провадження стали їх останні дії та заклики до війни в Україні.



Так, в ефірі російської мультимедійної онлайн-платформи Дивимося Скабеєва та Кисельов публічно закликали до зміни кордонів території нашої країни. Слідчі Служби безпеки України розпочали розслідування щодо російських пропагандистів Дмитра Кисельова та Ольги Скабеєвої та найближчим часом планують оголосити їх у міжнародний розшук.Про це повідомили у СБУ Скабеєва та Кисельов, як кажуть спецслужби, давно перебувають у їхньому полі зору, проте основою відкритого щодо них кримінального провадження стали їх останні дії та заклики до війни в Україні.Так, в ефірі російської мультимедійної онлайн-платформи Дивимося Скабеєва та Кисельов публічно закликали до зміни кордонів території нашої країни.

"Вони свідомо виправдовують війну РФ проти нашої країни, в ході якої російські загарбники обстрілюють українські цивільні об'єкти, вбивають мирне населення, гвалтують жінок та мародерствують у будинках", - кажуть у СБУ.

Обидва пропагандисти вже повідомили про підозру українською та російською мовами в установленому законом порядку. Санкція статті, що інкримінується Скабеєвій та Кисельову, передбачає позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічна з конфіскацією майна або без такої.



Скабеєва та Кисельов перебувають під санкціями ЄС, також їм заборонено в'їзд до України.