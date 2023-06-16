СБУ завдала удару по ворогові: 16 танків і 150 загарбників знищено

"Усього за минулий тиждень наші фахівці успішно нейтралізували: 16 танків, 5 самохідних артилерійських установок, 14 бронетранспортерів і 16 вантажівок, а також 3 системи спостереження Муром, танкову систему вогню Солнцепек, зенітно-ракетні комплекси ТОР і БУК, радарну станцію Зоопарк, а також знищили понад 150 окупантів і завдали значної шкоди їхній техніці", - поділилися в СБУ.