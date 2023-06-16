СБУ завдала удару по ворогові: 16 танків і 150 загарбників знищено

Протягом минулого тижня елітні оперативники Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України успішно виконали низку операцій, результатом яких стало знищення 16 ворожих танків і понад 150 російських загарбників.
Інформацію про ці значущі події пресслужба СБУ офіційно оголосила у вівторок, 13 червня.
СБУ також опублікувала відео, яке демонструє ефективне застосування бойових дронів для атаки на окупантів.
Інформацію про ці значущі події пресслужба СБУ офіційно оголосила у вівторок, 13 червня.
СБУ також опублікувала відео, яке демонструє ефективне застосування бойових дронів для атаки на окупантів.
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