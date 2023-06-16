СБУ завдала удару по ворогові: 16 танків і 150 загарбників знищено

18:13 13 червня Київ, Україна

Протягом минулого тижня елітні оперативники Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України успішно виконали низку операцій, результатом яких стало знищення 16 ворожих танків і понад 150 російських загарбників.

Інформацію про ці значущі події пресслужба СБУ офіційно оголосила у вівторок, 13 червня.

СБУ також опублікувала відео, яке демонструє ефективне застосування бойових дронів для атаки на окупантів.
 
"Усього за минулий тиждень наші фахівці успішно нейтралізували: 16 танків, 5 самохідних артилерійських установок, 14 бронетранспортерів і 16 вантажівок, а також 3 системи спостереження Муром, танкову систему вогню Солнцепек, зенітно-ракетні комплекси ТОР і БУК, радарну станцію Зоопарк, а також знищили понад 150 окупантів і завдали значної шкоди їхній техніці", - поділилися в СБУ.