СБУ починає багатоетапні антитерористичні навчання на Сумщині

До кінця травня на всій території Сумської області будуть проходити антитерористичні навчання Служби безпеки України.
Навчання пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням бойової вогнепальної зброї. Особливу увагу силовики зосередять на прикордонних районах, повідомляється на сайті Сумської облдержадміністрації.
Участь у навчаннях візьмуть підрозділи СБУ, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби, Військової служби правопорядку.
Участь у навчаннях візьмуть підрозділи СБУ, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби, Військової служби правопорядку.
Також наголошується, що в рамках заходу можливі перевірки документів у громадян, огляд автомобілів.
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