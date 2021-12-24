СБУ починає багатоетапні антитерористичні навчання на Сумщині

06:41 16 квітень Київ, Україна

До кінця травня на всій території Сумської області будуть проходити антитерористичні навчання Служби безпеки України.









Участь у навчаннях візьмуть підрозділи Навчання пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням бойової вогнепальної зброї. Особливу увагу силовики зосередять на прикордонних районах, повідомляється на сайті Сумської облдержадміністрації.Участь у навчаннях візьмуть підрозділи СБУ , Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби, Військової служби правопорядку.

"Навчання проходитимуть в умовах, максимально наближених до реальних, в тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в рамках заходу можливі перевірки документів у громадян, огляд автомобілів.