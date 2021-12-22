СБУ починає масштабні навчання в Харківській області

09:38 14 квітень Київ, Україна

Сьогодні в Харківській області стартують масштабні антитерористичні навчання Служби безпеки України, які складатимуться з декількох етапів.





Особлива увага під час цих навчань буде приділятися на прикордонних районах регіону. Разом зі спецслужбою в навчаннях візьмуть участь: Навчання пройдуть з використанням військової техніки, вогнепальної зброї. Особливу увагу приділять прикордонним районам області, повідомляє пресслужба СБУ Особлива увага під час цих навчань буде приділятися на прикордонних районах регіону. Разом зі спецслужбою в навчаннях візьмуть участь:

Національна гвардія;

Національна поліція;

Державна прикордонна служба України;

Військові служби правопорядку;

Харківська обласна прокуратура;

Координаційна група Антитерористичного центру.

За заявою глави Антитерористичного центру при СБУ, навчання будуть проводити в умовах максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів. Всі дії будуть проходити з узгодженням у місцевої влади.



У деяких районах можливе обмеження вільного пересування громадян, можливі перевірки документів і транспортних засобів.