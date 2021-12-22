СБУ починає масштабні навчання в Харківській області

Сьогодні в Харківській області стартують масштабні антитерористичні навчання Служби безпеки України, які складатимуться з декількох етапів.
Навчання пройдуть з використанням військової техніки, вогнепальної зброї. Особливу увагу приділять прикордонним районам області, повідомляє пресслужба СБУ.
Особлива увага під час цих навчань буде приділятися на прикордонних районах регіону. Разом зі спецслужбою в навчаннях візьмуть участь:
Особлива увага під час цих навчань буде приділятися на прикордонних районах регіону. Разом зі спецслужбою в навчаннях візьмуть участь:
- Національна гвардія;
- Національна поліція;
- Державна прикордонна служба України;
- Військові служби правопорядку;
- Харківська обласна прокуратура;
- Координаційна група Антитерористичного центру.
За заявою глави Антитерористичного центру при СБУ, навчання будуть проводити в умовах максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів. Всі дії будуть проходити з узгодженням у місцевої влади.
У деяких районах можливе обмеження вільного пересування громадян, можливі перевірки документів і транспортних засобів.
У деяких районах можливе обмеження вільного пересування громадян, можливі перевірки документів і транспортних засобів.
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