СБУ починає масштабні навчання в Харківській області

09:38 14 квітень Київ, Україна

Сьогодні в Харківській області стартують масштабні антитерористичні навчання Служби безпеки України, які складатимуться з декількох етапів.
 
Навчання пройдуть з використанням військової техніки, вогнепальної зброї. Особливу увагу приділять прикордонним районам області, повідомляє пресслужба СБУ.

Особлива увага під час цих навчань буде приділятися на прикордонних районах регіону. Разом зі спецслужбою в навчаннях візьмуть участь:
  • Національна гвардія;
  • Національна поліція;
  • Державна прикордонна служба України;
  • Військові служби правопорядку;
  • Харківська обласна прокуратура;
  • Координаційна група Антитерористичного центру.
учения СБУ в Харьковской области
За заявою глави Антитерористичного центру при СБУ, навчання будуть проводити в умовах максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів. Всі дії будуть проходити з узгодженням у місцевої влади.

У деяких районах можливе обмеження вільного пересування громадян, можливі перевірки документів і транспортних засобів.