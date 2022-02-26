«Збори резервістів» і створення союзу ветеранів ОРДЛО

20:05 27 травень Київ, Україна

На непідконтрольній території Донецької та Луганської областей самопроголошена влада проводить «збори резервістів».

У так званих «ЛНР» і «ДНР» вирішили провести тренування в органи управління та сили цивільного захисту серед місцевого населення. «Збори резервістів» пройшли з 17 по 22 травня. Основним аргументом окупаційної влади для їхнього проведення став "Напад України".

Тренування проводилися не тільки з ведення бойових дій, а й з усунення надзвичайних ситуацій. В основному це передбачає будівництво бліндажів, риття окопів і облаштування бомбосховищ.

Також стало відомо, що 18 травня, на виїзді з Донецька в бік Старобешевого, представники НВФ (незаконних збройних формувань) влаштували пробку з машин. Бойовики перевіряли пасажирів авто, чи є вони у списках резервістів. Якщо таких знаходили, то забирали в Комендатуру, фотографували, брали відбитки пальців. Про це повідомив місцевий житель, який спостерігав, як при ньому забрали двох чоловіків.

На думку експертів, це робиться для того, щоб місцеве населення якомога більше контактувало з представниками НВФ.

Тим часом нещодавно з'явилася інформація про те, що в так званих «Л-ДНР» збираються відкрити представництва Всеросійської громадської організації ветеранів РФ «Бойове братство». Основною метою організації, за словами самого братства, є: "Консолідація зусиль ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій в локальних війнах і військових конфліктах, працівників правоохоронних органів Російської Федерації, формування розуміння і духовного відродження Росії".

У Східній правозахисній групі кажуть, що організація буде посилювати просування ідеології РФ серед молоді ОРДЛО, а також об'єднувати рух ветеранів НВФ з ветеранами Росії.