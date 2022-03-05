Збірна України з веслування завоювала 8 медалей на чемпіонаті Європи

06:53 07 червень Київ, Україна

На чемпіонаті Європи, який цього року пройшов в Польщі з 3 по 6 червня, українська збірна з веслування принесла країні 2 золоті, 2 срібні, 4 бронзові медалі.

Про це повідомили в пресслужбі Федерації каное України.

Збірна показала кращий результат в історії виступів українців на європейській першості.



У завершальний день збірна України завоювала 5 медалей (0-2-3). Цікаво, що і першу, і останню медалі збірної завоювала каноїстка Людмила (першу - Лузан, останню - Бабак).



Першу медаль зробила байдарка-двійка у складі Дмитра Даниленка (Вінницька область) і Олега Кухарика (Полтавська область). Вони взяли срібло на 500-метрівці, яка стане олімпійським видом в Парижі-2024. Українці випередили німецьку двійку на чолі зі знаменитим Максом Хоффом - 1.31,101 проти 1.31,215. Для Дмитра це перша нагорода чемпіонату Європи, для Олега - друга.



Людмила Лузан (Полтавська область) і Анастасія Четверикова (Житомирська область) продовжили медальну серію жіночого каное на великих змаганнях. Вони завоювали бронзу - 45,204 в каное-двійці на 200 м.



Луцька байдарочниця Марія Повх завоювала бронзу на дистанції 500 м в компанії таких зірок веслування, як датчанка Емма Йоргенсен і угорка Данута Козак.

"Це перша для України медаль чемпіонату Європи на цій класичній дистанції за останні 10 років. Останній раз це відбулося в 2011-му, коли Інна Осипенко-Радомська стала срібною призеркою, поступившись тій же Дануті Козак", - наголошується в повідомленні.

Каноїстка Людмила Лузан, ставши срібним призером у спринті, завоювала свою четверту медаль на нинішньому Євро, що не вдавалося нікому в історії українського веслування: 2 золоті, 1 срібна та 1 бронзова.



Останню, восьму, медаль на рекордному для збірної України чемпіонаті Європи завоювала каноїстка з Енергодара Людмила Бабак. Вона стала бронзовою призеркою на дистанції 5000 м, як і два роки тому.



До цього найкращий результат за кількістю медалей був в 2015 році в Рачіце, коли збірна України завоювала 6 нагород (1-2-3). Також в Познані українські веслувальники завоювали 3 медалі в олімпійських видах програми (1-1-1) - це повторення кращого результату, який також був показаний в Рачіце-2015 - 3 (1-1-1).