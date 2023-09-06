Збір коштів для військових: Харлан розіграє створену на її честь "Барбі"

11:38 21 серпня Київ, Україна





Ольга Харлан стала першою українкою у серії Барбі Role Models, яку компанія оновлює щороку у Міжнародний день жінок. Серед них є ляльки, присвячені легкоатлетці Діні Ашер-Сміт, актрисі Ярі Шахіді, художниці Фріді Кало та льотчиці Амелії Ергарт.



Аукціон був запущений на платформі eBay разом із виданням про український спорт "Трибуна". Кошти з продажу передадуть на реабілітацію українських військових. Ляльку "Барбі" на честь фехтувальниці Ольги Харлан розіграють на благодійному аукціоні на платформі eBay. Іграшку створила компанія Mattel у 2020 році.Ольга Харлан стала першою українкою у серії Барбі Role Models, яку компанія оновлює щороку у Міжнародний день жінок. Серед них є ляльки, присвячені легкоатлетці Діні Ашер-Сміт, актрисі Ярі Шахіді, художниці Фріді Кало та льотчиці Амелії Ергарт.Аукціон був запущений на платформі eBay разом із виданням про український спорт "Трибуна". Кошти з продажу передадуть на реабілітацію українських військових.

Цьогорічна ставка за іграшку – 10 тисяч доларів, аукціон триватиме до вечора 30 серпня.



Ольга Харлан – олімпійська та багаторазова чемпіонка світу з фехтування. Серед її нагород: 8 золотих медалей на чемпіонаті Європи, перемога на Європейських іграх, а також 6 золотих медалей на чемпіонаті світу з фехтування.